Ataque aéreo deixa ao menos nove feridos e provoca apagão em Kiev

Ataques aéreos lançados pela Rússia feriram pelo menos nove pessoas, danificaram prédios residenciais e causaram apagões em Kiev na madrugada desta sexta-feira, 10, segundo autoridades locais. Equipes de resgate retiraram mais de 20 pessoas de um edifício de 17 andares que pegava fogo. Cinco pessoas foram hospitalizadas.