Argentinos começam a ir às urnas para renovar parte do Congresso e definir futuro de Milei

Os argentinos vão às urnas neste domingo (26) para renovar metade da Câmara Federal e um terço do Senado. As votações começaram às 8h e vão até às 18h. As eleições legislativas devem definir o futuro do plano econômico do presidente da Argentina, Javier Milei, que enfrenta crise de popularidade.

Serão eleitos neste domingo 127 deputados e 24 senadores. Cerca de 36 milhões de eleitores estão aptos para votar em todo o país. O voto é obrigatório na Argentina. Três horas depois do fechamento das urnas, serão divulgados os primeiros resultados.

As eleições são um teste de força para o governo Milei, que está em momento conturbado por escândalo de corrupção associado à irmã do presidente, Karina Milei. Trunfo da atual gestão argentina, a inflação está desacelerando no país, mas tem dificuldade para dar mergulho mais profundo, mesmo com o forte ajuste econômico promovido por Milei, o que não traz boas notícias ao atual governo.

A redução na inflação veio ao custo de dezenas de milhares de empregos, da queda do consumo e do colapso da indústria. Também houve cortes de aposentadorias e orçamentos da saúde e da educação.

Uma ajuda financeira dos Estados Unidos está condicionada ao resultado da eleição deste domingo. Com o dólar há semanas no patamar de 1,5 mil pesos, maior nível histórico, a Argentina já fez acordo com os americanos para swap cambial (troca de moedas) de US$ 20 bilhões. Um outro resgate de mais US$ 20 bilhões está em estudo.

Até o momento, a oposição a Milei detém maioria nas duas casas. O partido do presidente possui cerca de 15% das cadeiras na Câmara e 11% no Senado. Para conseguir tranquilidade na governança, portanto, Milei precisará compor com parte da "casta" que tanto critica, o que pode colocar em xeque o avanço de seu plano econômico.

O início

A recente crise na Argentina teve início nas eleições legislativas em Buenos Aires, em setembro. Embora o fracasso de Milei fosse esperado, houve surpresa com a margem de diferença ampla em relação ao adversário peronista, de 13 pontos percentuais.

Apesar do cenário parecer desafiador para o La Libertad Avança, partido de Milei, uma pesquisa da AtlasIntel divulgada na sexta-feira (24) indica uma tendência favorável para seu partido.

Os números apontam que 41,1% dos entrevistados devem votar no partido governista. Já 37,2% indicaram voto na Fuerza Patria, a coalizão que reúne a oposição peronista. Em terceiro lugar aparece o bloco Provincias Unidas, com apenas 5,8%.

Outras pesquisas, no entanto, mostram avanço da desaprovação do governo Milei. A corrupção é apontada como um dos problemas mais importantes por 37% dos argentinos, seguida do desemprego (32%) e alta dos preços/inflação (31%).

Milei chega para votar

Apoiadores aguardavam Milei em centro de votação em Buenos Aires. LUIS ROBAYO / AFP

Vestindo sua clássica jaqueta de couro e de bom humor, Milei votou antes do meio-dia, cumprimentou quase uma centena de apoiadores que o aguardavam na porta do centro de votação em Buenos Aires e saiu sem fazer declarações.

Seu partido, La Libertad Avança (LLA, na sigla em espanhol), precisa de aliados para enfrentar a oposição peronista. Independentemente do resultado, o LLA ganhará cadeiras: atualmente, tem apenas 37 dos 257 deputados e seis dos 72 senadores, e não renova nenhum assento nesta eleição.

— Sem Congresso não se pode governar — disse à AFP Adriana Cotoneo, uma aposentada de 69 anos que votou em Buenos Aires a favor do governo "não porque ache que seja a melhor opção, mas porque sei bem quem não quero que esteja", em referência ao peronismo.

Em outro ponto de Buenos Aires, Mariana Menéndez, de 54 anos, votou com angústia após a demissão de 200 dos 600 funcionários do hospital onde trabalha.

— A única coisa que este governo fez foi dar maiores benefícios aos grupos de poder, à gente trabalhadora nada — disse à AFP.