Argentina: urnas abrem para eleições legislativas e imprensa cita preocupação com cédula única

As urnas para as eleições legislativas de meio de mandato na Argentina abriram para votação nesta manhã, às 8h (de Brasília), segundo informações da imprensa local. O pleito é acompanhado de perto como indicador de força do presidente argentino, Javier Milei, após meses de escândalos de corrupção, reformas radicais na economia e resgate dos EUA para ajudar a controlar reações no mercado cambial.

As eleições também marcam a estreia da cédula única de papel, substituindo o antigo esquema de votação onde a população levava para a urna os papéis do partido e candidato em que desejavam votar. Segundo o La Nácion, o método traz "alguns temores" para a Justiça Eleitoral, grupos políticos e organizações governamentais especializadas em transparência eleitoral.