Argentina: aliado de Milei declina candidatura em meio a suposto escândalo com narcotráfico

José Luis Espert, aliado do presidente argentino, Javier Milei, e principal carta do governo para as eleições legislativas que ocorrerão dentro de 15 dias, retirou sua candidatura para deputado nacional pela Província de Buenos Aires em meio a um escândalo por sua relação com Federico "Fred" Machado, um empresário detido e reclamado pela justiça dos EUA por acusações relacionadas ao narcotráfico.

"O tempo mostrará que tudo isso foi uma grande mentira com a intenção de manchar esse processo eleitoral e, assim, evitar discutir o que nós, argentinos, devemos fazer para mudar o rumo do nosso país", escreveu Espert na rede X nesta segunda-feira, 6. Ele ainda disse que as explicações necessárias serão dadas "no devido tempo e quando for o caso".

Milei aceitou a retirada da candidatura e reagiu instantes depois da publicação de Espert: "O processo de mudança profunda que estamos empreendendo é a única coisa que importa. Não permitiremos que uma operação maliciosa o coloque em risco".

"Mesmo que tentem nos difamar, não somos os mesmos. A liberdade avança ou a Argentina recua", publicou Milei no X.