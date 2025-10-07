Após conversa com Lula, Trump diz que virá ao Brasil "em algum momento"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou a possibilidade de uma visita ao Brasil. Em entrevista no Salão Oval da Casa Branca, na tarde desta segunda-feira (6), o norte-americano voltou a falar sobre a conversa por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e revelou que visitas mútuas estiveram na pauta.
— Em algum momento eu vou (para o Brasil), e ele vai vir aqui. Nós conversamos sobre isso — revelou Trump, que nunca veio ao Brasil como presidente.
Uma possibilidade para a vinda do norte-americano é a COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em novembro, em Belém, no Pará. De acordo com o g1, no entanto, ele não deixou claro se virá para o evento.
Mais cedo, o republicano havia usado a rede Truth Social para comentar a ligação.
"Nesta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países. Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa — nossos países se darão muito bem juntos!", escreveu Trump.
De acordo com o Planalto, a reunião durou cerca de 30 minutos, e foi Trump quem telefonou para Lula. Ainda segundo o governo brasileiro, o petista pediu a Donald Trump que reveja o tarifaço e as sanções a autoridades brasileiras.
Sobre um possível encontro futuro, o Planalto mencionou a possibilidade de uma reunião na Cúpula da Asean, na Malásia.