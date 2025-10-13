Após anos de guerra, a paz finalmente reinará em um novo Oriente Médio, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, em discurso no parlamento de Israel, que, depois de anos de guerra, a paz finalmente "reinará em um novo Oriente Médio". O discurso ocorre nesta segunda-feira, 12, após todos os reféns israelenses terem sido libertados pelo Hamas.

"É o fim de uma era de terror, é o começo de uma harmonia duradoura para Israel e todas as nações em uma região que será próspera. É um novo Oriente Médio", disse ele hoje, acrescentando que será uma "era de ouro" para a região.

Trump ainda comentou que Israel venceu tudo o que pode ser conquistado pela força das armas e agradeceu ao enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, bem como ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que ele descreveu como "um homem brilhante".