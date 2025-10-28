Após acusar Hamas de violar acordo, Israel ordena novos ataques em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou que suas tropas ataquem imediatamente a Faixa de Gaza, nesta terça-feira (28), após acusar o grupo terrorista Hamas de violar o acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos.

"Após consultas de segurança, o primeiro-ministro Netanyahu ordenou que os militares realizassem poderosos bombardeios na Faixa de Gaza", afirmou um comunicado de seu gabinete.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel também acusa o Hamas de mentir sobre o paradeiro de alguns reféns. Um vídeo publicado pela pasta na rede social X mostra, supostamente, o grupo terrorista escondendo corpos que deveriam ser entregues ao país.

"O Hamas mente. Eles sabem onde estão os reféns restantes. Escavações encenadas não são apenas abusivas – essas violações colocam em risco o cessar-fogo. Imagens de drones mostram o Hamas movendo e enterrando restos mortais – e então encenando uma descoberta falsa para a Cruz Vermelha testemunhar", diz a publicação.

Já o grupo terrorista acusa Israel de violação do acordo, em vigor há duas semanas, e anunciou que suspenderá novas entregas de corpos de reféns mortos em cativeiro.

Segundo o portal árabe Al Jazeera, o Hamas aponta 125 violações de Israel ao acordo de cessar-fogo que entrou em vigor no dia 10 de outubro e foi assinado três dias após. Destas, 94 são referentes a mortes de palestinos.