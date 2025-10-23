Anthropic anuncia acordo bilionário de chips de IA com o Google

A startup americana de inteligência artificial (IA) Anthropic, cujo modelo Claude compete com o ChatGPT, anunciou nesta quinta-feira (23) que assinou um acordo para expandir seu uso da computação em nuvem do Google e dos seus chips de IA.

"Prevemos ampliar nosso uso das tecnologias da Google Cloud, que incluem até 1 milhão de TPUs [circuitos integrados desenhados especificamente pelo Google]", informou a startup.

Segundo a empresa, "essa expansão representa dezenas de bilhões de dólares, e deve permitir colocar online mais de 1 gigawatt de capacidade até o fim de 2026", o que equivale à potência média de um reator nuclear.

No começo de setembro, a Anthropic anunciou que havia triplicado sua avaliação em seis meses, a US$ 183 bilhões (R$ 985 bilhões), e diz ter hoje 300 mil clientes.

A empresa, com sede em San Francisco, destacou que suas grandes contas, aquelas que geram mais de US$ 100 mil (R$ 538 mil) em receita anual, "cresceram quase sete vezes", sem citar números.

Os investimentos colossais no setor superam amplamente a receita das empresas que desenvolvem os principais modelos de IA generativa.