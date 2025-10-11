Alto comandante militar dos EUA visita Gaza e reafirma que não haverá mobilização de tropas

O chefe do Comando Central do Exército dos EUA (Centcom) disse, neste sábado (11), que visitou Gaza para discutir a estabilização do enclave após o início de um cessar-fogo entre Israel e Hamas, e insistiu que nenhuma tropa americana será enviada ao território palestino.

O almirante Brad Cooper escreveu no X que havia acabado de retornar de uma viagem a Gaza para discutir a criação de um "centro de coordenação civil-militar" liderado pelo Centcom que "apoiará a estabilização do conflito".

Um destacamento inicial de 200 soldados americanos começou a chegar a Israel para ajudar a supervisionar o cessar-fogo em Gaza, de acordo com o plano de paz do presidente Donald Trump.

O Exército dos EUA coordenará uma força-tarefa multinacional que será enviada a Gaza e provavelmente incluirá tropas do Egito, Catar, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

"Os filhos e filhas fardados dos Estados Unidos estão respondendo ao chamado para alcançar a paz no Oriente Médio em apoio às diretrizes do comandante-em-chefe neste momento histórico", escreveu Cooper no X.

Cooper foi nomeado no início de agosto para dirigir o Centcom, o comando militar dos EUA responsável pelo Oriente Médio.