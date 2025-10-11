Alívio e ceticismo em protesto pró-palestinos em Londres

Milhares de manifestantes pró-palestinos marcharam neste sábado (11) em Londres, expressando uma mistura de ceticismo e esperança cautelosa no segundo dia de cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza.

"Estamos (...) compartilhando o alívio do povo palestino", disse Ben Jamal, diretor da Campanha de Solidariedade com a Palestina, que tem organizado manifestações pró-palestinas massivas mensais em Londres desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023.

"Mas também estamos aqui compartilhando seu medo de que este cessar-fogo não permaneça, conscientes de que Israel violou cada acordo de cessar-fogo que assinou", afirmou Jamal à AFP.

Apesar das preocupações sobre o plano de paz proposto pelo presidente Donald Trump para Gaza - que propõe uma autoridade de transição liderada pelo líder americano - Jamal esclareceu que havia um "imenso sentimento de alívio" pelo cessar-fogo.

As cores vermelha e verde da bandeira palestina predominavam entre os manifestantes ao longo da margem do rio Tâmisa no centro de Londres, onde começou a marcha amplamente pacífica.

Os manifestantes usavam kufiyas brancas e pretas, carregavam cartazes que diziam "Parem de matar de fome em Gaza" e "Parem o genocídio", e cantavam "Palestina livre" e "Do rio ao mar, a Palestina será livre".

Um grupo de manifestantes contrários agitava bandeiras israelenses e a polícia de Londres disse que realizou um "pequeno número de prisões" durante confrontos entre os dois grupos.

