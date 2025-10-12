Ajuda humanitária começa a entrar em Gaza a partir do Egito

Longas filas de caminhões de ajuda estão na zona de Rafah. Omar AL-QATTAA / AFP

Centenas de caminhões com ajuda humanitária começaram a entrar neste domingo (12) na Faixa de Gaza a partir do Egito, como previsto no plano de cessar-fogo entre Israel e Hamas, em vigor desde sexta-feira (10), informou a imprensa egípcia.

Longas filas de caminhões de ajuda estão na zona de Rafah, na fronteira com Gaza, à espera de entrar através dos pontos de passagem Kerem Shalom e al Awja, controlados por Israel, informou o canal de televisão egípcio Al Qahera News.

Entenda

Israel e o Hamas anunciaram na madrugada de quinta-feira (9) um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, a primeira fase de um plano de paz proposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump, após negociações indiretas mediadas por Egito, Qatar, Estados Unidos e Turquia.

O cessar-fogo visa pôr fim a dois anos de guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1,2 mil mortes e fizeram 251 reféns.

A retaliação de Israel provocou mais de 67 mil mortos e cerca de 170 mil feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a ONU considera credíveis.