Airbus A320 supera Boeing 737 como avião mais vendido da história

O Airbus A320 tornou-se pela primeira vez o modelo de avião mais vendido na história, superando o Boeing 737, segundo dados publicados nesta terça-feira (14) por ambas as empresas.

De acordo com dados fornecidos pela Boeing, a empresa entregou 40 aviões 737 MAX em setembro, totalizando 12.254 unidades vendidas desde que este modelo de corredor único começou a ser comercializado em 1968.

Até o final de setembro, a Airbus havia entregado 12.257 unidades do A320, também de corredor único, que começou a ser vendido em 1988, informou a empresa europeia nesta terça.

O fato de a empresa europeia ter superado a Boeing em termos de entregas comerciais reflete a crise da empresa americana devido a problemas de segurança e ao controle de qualidade nos últimos anos.

Os 737 MAX da Boeing ficaram em solo por 20 meses após dois acidentes com este modelo em 2018 e 2019, nos quais 346 pessoas morreram.