"Ainda não acabei", diz Kamala Harris sobre disputar novamente eleições nos EUA

No ano passado, Harris perdeu a eleição para o Republicano. ANGELA WEISS / AFP

A ex-candidata à presidência dos Estados Unidos Kamala Harris sugeriu que poderá voltar a disputar o cargo em 2028. A declaração foi dada em entrevista à BBC de Londres.

— Ainda não acabei. Vivi toda a minha carreira como uma vida de serviço, e isso está em meu sangue – afirmou a democrata, que perdeu a eleição presidencial para Donald Trump no ano passado.

A ex-senadora pelo partido Democrata da Califórnia também se disse confiante de que um dia o país teria uma mulher como presidente. Questionada pela jornalista Laura Kuenssberg se essa mulher poderia ser ela própria, respondeu com "possivelmente".

Sem cargo público desde que perdeu a eleição do ano passado, Harris desmereceu as pesquisas que apontam outros nomes do partido à frente na preferência popular.

— Se eu ouvisse as pesquisas, eu não teria concorrido ao meu primeiro cargo, nem ao segundo, e certamente não estaria sentada aqui — afirmou.

Críticas a Trump

Na entrevista, Kamala reforçou que considera Trump autoritário. Ela cita a instrumentalização do Departamento de Justiça e casos de censura a comediantes.

— Veja o que aconteceu em termos de como ele tem usado, por exemplo, agências federais para perseguir satiristas políticos. Sua pele é tão fina que não conseguiu suportar uma crítica vinda de uma piada e tentou silenciar toda uma organização de mídia no processo — afirmou.

Em setembro, por exemplo, Trump ameaçou suspender as licenças de emissoras de rádio e televisão que criticam o governo dele. No memsmo mês o talk-show de Jimmy Kimmel, da emissora ABC, foi suspenso após um comentário do apresentador a respeito da morte do ativista conservador Charlie Kirk.

Além disso, a democrata criticou lideranças empresariais e institucionais que, na sua visão, se curvaram às demandas do republicano:

— Tem muitos... que capitularam desde o primeiro dia, que estão de joelhos dobrados aos pés do tirano, eu acredito que por muitas razões, inclusive a de que eles querem estar próximos ao poder, porque eles querem, talvez, ter uma fusão aprovada ou evitarem investigações.



