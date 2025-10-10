AIEA: energia na usina de Zaporizhzhya será restaurada; Chornobyl segue sem força

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou nesta sexta-feira, 10, que um processo foi iniciado para ajudar a restaurar a eletricidade externa para a usina nuclear de Zaporizhzhya, na Ucrânia, perdida por conta do conflito contra a Rússia. Em nota, é informado que Chornobyl segue sem força.

De acordo com comunicado da agência, o representante tem realizado diálogos com Kiev e Moscou sobre propostas concretas destinadas a permitir que a usina de Zaporizhzhya receba a energia necessária para resfriar seus seis reatores desativados e seu combustível irradiado.

"Embora ainda demore algum tempo até que a conexão à rede da usina nuclear de Zaporizhzhya seja restaurada, ambas as partes se envolveram conosco de forma construtiva para atingir este importante objetivo em prol da segurança nuclear. Ninguém se beneficiará com uma maior deterioração neste aspecto", disse Grossi.