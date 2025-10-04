Aeroporto de Munique retoma voos após segunda suspensão por alerta de drones

O aeroporto de Munique, no sul da Alemanha, retomou "progressivamente" os voos neste sábado(4), mas são esperados atrasos depois de ter fechado na sexta-feira pela segunda noite consecutiva devido a um alerta de drones, após vários incidentes semelhantes na Europa.

Os países europeus estão alarmados depois que na semana passada Dinamarca e Noruega fecharam aeroportos após detectarem a presença de drones.

Essas perturbações aumentaram a tensão derivada da guerra na Ucrânia, depois que Polônia e Romênia denunciaram em setembro incursões de drones e a Estônia afirmou que três caças russos violaram seu espaço aéreo.

A Rússia nega sua implicação, mas a UE propôs um plano para implementar um "muro" antidrones.

Na sexta-feira, o aeroporto de Munique informou que "a partir das 21h30 [locais, 16h30 de Brasília] o tráfego aéreo foi restringido e depois cancelado devido a avistamentos de drones", o que levou ao desvio de 23 voos de chegada e ao cancelamento de outros 12 com destino à cidade.

Ao todo, 46 decolagens tiveram de ser canceladas ou adiadas para sábado, afetando 6.500 passageiros.

Um porta-voz da polícia disse à AFP que houve "dois avistamentos simultâneos confirmados por patrulhas policiais pouco antes das 23h [18h de Brasília] nas áreas próximas às pistas norte e sul".

"Os drones se afastaram imediatamente, antes que pudessem ser identificados", acrescentou.

"Como na noite anterior, o aeroporto, em colaboração com as companhias aéreas, forneceu rapidamente assistência aos passageiros nos terminais. Foram disponibilizadas camas de campanha, além de cobertores, bebidas e lanches", informou a administração do terminal.

A primeira interrupção, na quinta-feira, provocou o cancelamento de mais de 30 voos e deixou cerca de 3 mil passageiros ilhados no aeroporto.

O incidente começou às 20h30 de quinta-feira (15h30 de Brasília), quando a polícia informou que drones foram vistos em áreas próximas ao aeroporto, incluindo as cidades de Freising e Erding.

Esta última abriga um campo de aviação usado pelas forças armadas da Alemanha. O jornal Bild relatou que alguns drones teriam sobrevoado o local, mas a polícia não confirmou.

Os primeiros aparelhos foram avistados perto do perímetro do aeroporto às 21h05 de quinta (16h05 de Brasília) e, cerca de uma hora depois, sobre o complexo. Os registros se estenderam até a meia-noite (19h de Brasília).

Helicópteros da polícia foram acionados, mas "não há informações sobre o tipo ou a quantidade de drones", disse a corporação.

- Alerta máximo -

Mais cedo na sexta-feira, o ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, afirmou que o primeiro incidente foi um "alerta" sobre a ameaça representada pelos drones.

"A corrida entre a ameaça dos drones e a defesa contra drones está ficando cada vez mais difícil", disse ao jornal Bild, acrescentando que é "urgente mais financiamento e pesquisa" sobre o tema em nível nacional e europeu.

O governo alemão deve aprovar na próxima quarta-feira um projeto de lei que permitirá ao exército do país derrubar drones quando necessário.

Os avistamentos na Dinamarca e as recentes incursões aéreas na Estônia e na Polônia aumentaram os temores de que a ofensiva da Rússia contra a Ucrânia possa ultrapassar fronteiras europeias.

Na quinta-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou a Europa de que essas incursões demonstram a intenção de Moscou de "escalar' sua agressão.

A Alemanha está sob alerta máximo, após relatar que um enxame de drones sobrevoou o país na semana passada, incluindo áreas militares e industriais.

A Dinamarca também elevou o tom, com a primeira-ministra Mette Frederiksen reiterando, na semana passada, que apenas um país "representa uma ameaça à segurança da Europa, e esse país é a Rússia".

Moscou, por sua vez, "rejeita firmemente" qualquer sugestão de seu envolvimento. O presidente russo Vladimir Putin acusou a Europa de alimentar a "histeria" para justificar o aumento nos gastos militares.

Os 27 países do bloco da UE reuniram-se na quinta-feira em Copenhague e discutiram o plano de reforçar a defesa com um "muro antidrones".