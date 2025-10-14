Mundo

Oriente Médio
Notícia

Acordo nascido de mobilização externa é positivo, mas paz duradoura em Gaza depende de líderes locais, avaliam especialistas

Segunda-feira teve libertação de reféns e prisioneiros e assinatura de cessar-fogo, mas comprometimento de líderes do Hamas e de Israel com fim do conflito não está claro

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS