Acidente de ônibus deixa ao menos 16 mortos no centro da Bolívia

Pelo menos 16 pessoas morreram e 32 ficaram feridas nesta segunda-feira (27) quando um ônibus de passageiros despencou por cerca de 300 metros no centro da Bolívia, segundo a polícia.

O acidente ocorreu pela manhã em Morochata, em uma estrada que une essa localidade com a província de Quillacollo, mais de 90 km a oeste da cidade de Cochabamba.

"Temos um registro preliminar com 16 pessoas mortas" e 32 feridas, informou à imprensa o coronel Fernando Aragón, subdiretor do departamento de trânsito de Cochabamba.

Segundo a autoridade policial, apenas três corpos foram recuperados até agora. Os outros 13 permanecem no local do acidente.

Uma das primeiras hipóteses da investigação aponta que o motorista "perdeu o controle do veículo", indicou o coronel Omar Zegada, chefe nacional de trânsito, ao canal Unitel.

As autoridades não revelaram se o motorista, de 23 anos, sobreviveu ou se está entre as vítimas fatais. Tampouco revelaram o número total de passageiros.

"Este é um dos casos mais complexos, sempre que se trata de um ônibus com passageiros" acidentado em uma região "de difícil acesso", comentou o coronel Aragón.

Nas estradas da Bolívia morrem cerca de 1.400 pessoas por ano, principalmente por imprudência dos motoristas e falhas mecânicas, segundo dados do Ministério de Governo.

O acidente mais grave deste ano ocorreu em março, durante as festividades do Carnaval, quando dois ônibus colidiram de frente em Potosí, no sul do país, com um saldo de 37 mortos.