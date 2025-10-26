74% aprovam nova primeira-ministra do Japão, indica pesquisa

Pesquisa da Nikkei/TV Tokyo indica que o governo da nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, tem aprovação de 74% da população, o que representa 20 pontos porcentuais acima que ao apoio inicial - de 51% - recebido pelo governo anterior de Shigeru Ishiba em seu começo de mandato. É também uma das classificações mais altas para qualquer novo gabinete desde 2002.