Zelenski diz que espera sanções firmes dos EUA contra a Rússia após apoio da UE

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, agradeceu a União Europeia (UE) pelo pacote de sanções apresentadas nesta sexta-feira, 19, contra a Rússia para pressionar o país pelo fim da guerra iniciada entre ambos em fevereiro de 2022.

Em post na rede social X, Zelenski disse agora esperar que os Estados Unidos intervenham de forma mais assertiva pelo fim do conflito, também por meio da interposição de sanções. "Agora esperamos passos firmes dos Estados Unidos. A Europa já está fazendo sua parte", afirmou o líder ucraniano.

Segundo ele, os ataques russos recentes contra a Polônia, assim como os de sexta contra a Estônia, "não foram acidentais". "A Rússia continuará tentando espalhar sua agressão, desestabilização e interferência. Essa é a sua forma de existir. Isso deve ser combatido, também de forma sistêmica. Agradeço a todos que estão ajudando", escreveu.