YouTube pagará US$ 24,5 milhões para encerrar processo sobre suspensão da conta de Trump

O YouTube, do Google, concordou em pagar US$ 24,5 milhões para encerrar uma ação judicial movida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, após o site de vídeos suspender a conta do republicano depois dos ataques de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

O acordo para o caso, que já dura mais de quatro anos, destina US$ 22 milhões para Trump contribuir com o Fundo para o National Mall e a construção de um salão de baile na Casa Branca, de acordo com documentos judiciais apresentados na segunda-feira. Os US$ 2,5 milhões restantes serão pagos a outras partes envolvidas no caso, incluindo a escritora Naomi Wolf e a União Conservadora Americana.