YouTube pagará US$ 24,5 milhões para encerrar processo movido por Trump por suspensão da conta

O YouTube aceitou pagar US$ 24,5 milhões (R$ 130,4 milhões) para encerrar o processo movido por Donald Trump sobre a suspensão de sua conta na plataforma de vídeos após o ataque ao Capitólio em 2021, segundo um documento judicial publicado na segunda-feira (29).

A empresa, subsidiária do Google, é a última rede social, após Meta e X, a selar um acordo judicial com o presidente dos Estados Unidos.

As principais plataformas sociais e sites de vídeos removeram as contas de Trump depois que seus apoiadores atacaram a sede do Legislativo, por temerem que ele promovesse mais violência com afirmações falsas de que o democrata Joe Biden teria cometido fraude nas eleições presidenciais de 2020. O republicano de 79 anos entrou com ações contra essas empresas por censurarem seu discurso.

O dinheiro dos acordos firmados pelo presidente e pelas empresas de tecnologia será destinado a uma organização sem fins lucrativos chamada Trust for the National Mall, que se "dedica a restaurar, preservar e melhorar o National Mall, para apoiar a construção do salão de baile da Casa Branca", segundo o documento.

Deste montante, o YouTube concordou em pagar US$ 2,5 milhões (R$ 13,3 milhões) a outros aliados de Trump, incluindo a American Conservative Union.

Trump republicou uma mensagem em sua rede Truth Social na segunda-feira à noite na qual afirma que "esta vitória ENORME prova que a censura das grandes empresas de tecnologia tem consequências". Ele acrescenta que os republicanos "lutaram pela liberdade de expressão e VENCERAM!".

A X, rede social de Elon Musk, fechou em fevereiro um acordo de cerca de US$ 10 milhões (R$ 53 milhões na cotação atual) para encerrar uma ação movida pelo republicano contra a empresa e seu antigo diretor, Jack Dorsey.

