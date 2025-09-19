Xi insta Trump a resolver disputa do TikTok segundo as 'regras do mercado'

O presidente chinês, Xi Jinping, instou seu contraparte americano, Donald Trump, a resolver a disputa sobre a plataforma TikTok segundo as "regras do mercado", reportou a imprensa estatal de Pequim, após um telefonema entre os dois mandatários nesta sexta-feira (19).

Ambas as potências econômicas estão imersas em negociações sobre a guerra tarifária, na qual decretaram uma trégua até 10 de novembro, e no futuro incerto da rede social nos EUA.

Uma lei adotada pelo governo anterior de Joe Biden proibiu por razões de segurança nacional o funcionamento do TikTok no país a menos que a casa matriz chinesa cedesse o controle a empresas americanas.

Mas, desde sua chegada à Casa Branca, Trump adiou quatro vezes a proibição da plataforma que, segundo ele mesmo disse, fez aumentar sua popularidade entre os jovens e o ajudou a ganhar as eleições de 2024.

A China celebra as "negociações comerciais segundo as regras do mercado" e espera "uma solução conforme as leis e a normativa chinesas e o equilíbrio de interesses", disse Xi, segundo reportagens da televisão estatal CCTV e da agência de notícias Xinhua.

O dirigente comunista também o incentivou a "evitar tomar medidas unilaterais de restrição do comércio para não pôr em risco os avanços obtidos em diferentes ciclos de negociações", noticiaram esses meios.

Nenhuma das partes anunciou um acordo concreto sobre o TikTok após o telefonema, que Xi classificou como "positivo" e "construtivo".

A imprensa oficial chinesa não mencionou um possível encontro entre os dois líderes.

Trump, contudo, disse em sua rede Truth Social que prevê uma reunião com Xi na cúpula da Ásia e do Pacífico (Apec) na Coreia do Sul este ano e uma viagem à China no início de 2026.