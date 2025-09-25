Wall Street fecha em queda; perspectivas de cortes dos juros se moderam

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em queda nesta quinta-feira (25), após a publicação de novos dados econômicos melhores que o esperado, que moderaram as expectativas de cortes dos juros por parte do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

O Dow Jones fechou em queda de 0,38%, enquanto o índice Nasdaq recuou 0,50% e o ampliado S&P 500 perdeu 0,50%.

Nesta quinta-feira, o governo americano revisou para cima sua taxa de crescimento econômico no segundo trimestre de 3,3% para 3,8% porque os consumidores gastaram mais que o esperado.

Os dados fizeram o dólar ganhar força perante o euro, a libra esterlina e o iene.

Os pedidos de seguro-desemprego caíram ao nível mais baixo desde meados de julho.

No entanto, os índices das ações cotadas na bolsa recuaram pelo terceiro dia consecutivo, após baterem recordes na segunda-feira.

A razão é que o mercado acionário "não recebeu bem os dados econômicos [...] porque basicamente põem em dúvida a suposição de que o Fed reduzirá os juros várias vezes antes do fim do ano", explicou Patrick O'Hare, analista da Briefing.com.

Agora, os analistas aguardam a publicação, nesta sexta-feira, do índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), o índice de inflação preferido pelo Fed.

Com base na fragilidade do mercado de trabalho, o banco central americano anunciou, na semana passada, seu primeiro corte de juros do ano e sinalizou que poderia adotar outros dois cortes até o fim de 2025.

Mas essas perspectivas foram afetadas na terça-feira, quando o presidente do Fed, Jerome Powell, advertiu que "não existe um caminho livre de riscos" em relação às taxas de juros.

Quanto às empresas, "aquelas com alto valor de mercado perderam algum terreno esta semana, o que contribuiu para a queda do mercado" em geral, destacou O'Hare.

A Alphabet, matriz da Google, teve queda de 0,56%, enquanto a Meta recuou 1,54% e a Microsoft perdeu 0,61%.