Wall Street fecha em baixa após série de recordes

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa, nesta terça-feira (23), após um discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, que os investidores receberam com cautela um dia depois de registrar uma onda de recordes.

O índice Dow Jones caiu 0,19%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,95% e o ampliado S&P 500, 0,55%.

"O mercado teve uma reação moderada aos comentários de Jerome Powell", observam os analistas da Briefing.com.

Powell advertiu na terça-feira que baixas "muito sustentadas" das taxas de juros poderiam fazer com que a inflação dispare.

O Fed reduziu as taxas de juros na semana passada pela primeira vez desde dezembro de 2024.

Powell assinalou que as taxas de juros estão atualmente "no nível adequado para reagir diante de possíveis evoluções econômicas".

Os investidores vão observar de perto a publicação nesta sexta-feira do índice PCE, uma medida de inflação que é a referência preferida do Fed.

O mercado "espera que a inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, acelere deste ano para o próximo", comentou à AFP Sam Stovall, da CFRA.

"Uma aceleração mais marcada que a esperada poderia ser desconcertante, mas não necessariamente desencadeará uma onda de vendas em massa" em Wall Street, acrescentou o analista.

O mercado americano viu-se impulsionado na segunda-feira pelo anúncio de um investimento de 100 bilhões de dólares (R$ 530 bilhões) da gigante de chips eletrônicos Nvidia na construção de centros de dados para a OpenAI.

Depois de seu salto no dia anterior, as ações da Nvidia caíram nesta terça-feira em 2,82%.

As outras empresas do grupo das "Sete Magníficas", o apelido dado às grandes companhias do setor tecnológico como Microsoft, Apple, Amazon e Meta, também terminaram no vermelho.

Outro grande nome do setor de semicondutores, Micron, avançou 1,09% antes do fechamento de Wall Street.

A fabricante aeronáutica Boeing se beneficiou do pedido da Uzbekistan Airways de cerca de 20 aeronaves 787 Dreamliner, o maior na história da companhia aérea.

A empresa americana espacial Firefly Aerospace caiu significativamente (-15,31%) após resultados trimestrais considerados decepcionantes. O grupo havia sido aclamado durante sua entrada na bolsa em agosto.