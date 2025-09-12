Wall Street fecha com resultados mistos antes de reunião do Fed na semana que vem

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta sexta-feira (12) antes da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central) na próxima semana, na qual se espera o primeiro corte de juros do ano.

O índice industrial Dow Jones perdeu 0,59%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,44% e o S&P 500 fechou praticamente sem mudanças (-0,05%).

"Não houve dados econômicos hoje e estamos em pleno período de silêncio do Fed, portanto não há comentários que possam influenciar o mercado", disse à AFP Christopher Low, da FHN Financial.

Embora os investidores tenham recebido no início da sessão um índice preliminar de confiança dos consumidores abaixo das expectativas, "isso coincide com o que temos observado em outras pesquisas e nas medidas de atividade econômica: o mercado de trabalho está muito fraco", refletiu Low.

Justamente, é essa constatação que poderia levar o banco central norte-americano a flexibilizar sua política monetária para dar um impulso à economia.

O comitê de política monetária (FOMC) se reunirá a partir de terça-feira e emitirá sua decisão sobre a evolução das taxas no dia seguinte.

Os analistas são unânimes: as taxas de juros do Fed devem diminuir em um quarto de ponto percentual na próxima semana, a primeira redução desde dezembro de 2024.

Wall Street já "integrava a queda das taxas", assegurou Low. Mas o mercado norte-americano "não sabe que tipo de orientação obteremos" do Fed.

Após a reunião de quarta-feira, "teremos novas previsões econômicas do Fed", o que permitirá "avaliar a quantidade de reduções (das taxas de juros) que tem em mente para o futuro", antecipou o analista.

No mercado, a Microsoft (+1,77% a 509,90 dólares) ganhou terreno, beneficiando-se do acordo preliminar com a OpenAI, criadora do ChatGPT.

A Microsoft é tanto acionista minoritária quanto parceira comercial privilegiada da OpenAI, na qual investiu cerca de 13 bilhões de dólares.

O fabricante de semicondutores Micron alcançou um recorde histórico de 157,23 dólares (+4,42%) depois que os analistas do Citi elevaram suas expectativas sobre o preço de sua ação.

O grupo de mídia Warner Bros Discovery teve um segundo dia de alta (+16,70% a 18,87 dólares) após publicações na imprensa no dia anterior indicarem que sua concorrente Paramount Skydance poderia adquiri-la e assim formar um novo gigante do entretenimento.