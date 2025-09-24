Von der Leyen sinaliza que UE tratará sobre "uso de influência" da China sobre Rússia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia (UE) discutirá a possibilidade de a China usar sua "influência significativa" para trazer a Rússia à mesa de negociações para a guerra contra a Ucrânia. O comentário aconteceu em reunião com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang.

Na ocasião, ela ressaltou que a UE e a China são duas das maiores potências econômicas do mundo e, por isso, a relação é "muito importante para nossos povos, empresas e para o mundo inteiro". "Concordamos que essa relação deve ser construída com base na confiança, no entendimento mútuo e no diálogo constante", disse, em discurso.