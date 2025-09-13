Viúva de Charlie Kirk manda recado a assassino do marido: "Não deixarei o legado dele morrer"

A viúva do influenciador conservador Charlie Kirk, Erika Kirk, se pronunciou pela primeira vez após o assassinato do marido dela na sexta-feira (12).
Em discurso transmitido nas redes sociais, ela afirmou que os responsáveis pelo atentado "não têm ideia do que fizeram" e acrescentou que o movimento conservador criado por Kirk vai se tornar ainda mais forte.
Para Erika, o marido dela foi morto por pregar "uma mensagem de patriotismo, fé e do amor misericordioso de Deus". Ela prometeu não deixar o movimento criado por Kirk morrer e pediu que mais pessoas se juntassem a ele.
Kirk foi cofundador da organização política sem fins lucrativos Turning Point USA e era um aliado próximo do presidente Donald Trump. Ele foi baleado e morto na quarta-feira (10), enquanto participava de um debate em um evento no campus da Universidade de Utah Valley, no oeste dos Estados Unidos.
O jovem acusado de assassinar Kirk, Tyler Robinson, de 22 anos, está preso na penitenciária do Condado de Utah. Ele pode receber a pena de morte se for condenado pelos crimes que levaram à sua prisão.
No discurso, Erika agradeceu às forças policiais que prenderam o suspeito de matar o marido e os socorristas que tentaram salvar a vida dele. Ela também agradeceu a Trump e ao vice-presidente J.D. Vance.
Presidente, meu marido o amava e sabia que você também o amava. Ele realmente o amava. A amizade de vocês era incrível.
ERIKA KIRK
Erika comentou sobre as ambições políticas do marido, e afirmou que ele pensava em se candidatar.
— Charlie sempre dizia que, se algum dia concorresse a um cargo, sei que muitos de vocês perguntaram se isso aconteceria, em privado ele me disse que, se concorresse, sua prioridade número um seria revitalizar a família americana — discursou.
A viúva afirmou, emocionada, que a filha do casal, de três anos de idade, ainda não sabe que o pai morreu. Erika contou que disse à criança que Charlie fez "uma viagem de trabalho com Jesus".
O pronunciamento foi gravado no estúdio onde Charlie transmitia seu podcast. Erika afirmou que o programa vai continuar a ser produzido.