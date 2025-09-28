O tufão causou alagamentos e mortes em ilhas das Filipinas. HANDOUT / Philippine Coast Guard (PCG)

O Vietnã se prepara para evacuar mais de 250 mil moradores de áreas costeiras neste domingo (28), antes da passagem do tufão Bualoi. A previsão é de que o fenômeno atinja a região central do país, produtora de aço.

A tempestade, que matou 11 pessoas nas Filipinas, se desloca para o mar com ventos de 130 quilômetros por hora e deve atingir o continente no final da tarde (manhã no horário de Brasília), de acordo com a agência meteorológica local.

Danang, a principal cidade do centro do Vietnã, espera evacuar mais de 210 mil moradores, segundo a mídia estatal. E mais de 32 mil moradores de Hue devem ser transferidos para áreas seguras.

Ainda, outros 15 mil residentes de Ha Tinh, um importante centro produtor de aço, também devem ser levados para escolas e centros médicos convertidos em abrigos temporários, segundo as autoridades.

Quatro aeroportos locais foram fechados e todos os barcos de pesca na trajetória do tufão foram chamados de volta ao porto. Quase 117 mil militares foram mobilizados para apoiar na proteção dos moradores.

Tragédia nas Filipinas

O número de mortos pela forte tempestade tropical Bualoi subiu para 11 nas Filipinas no sábado (27), informaram as autoridades.

A tempestade Bualoi atingiu as pequenas ilhas do centro das Filipinas na sexta-feira (26), derrubando árvores e postes de energia, arrancando telhados, causando inundações e a evacuação de 400 mil pessoas.

Em Masbate, cenário é de destruição. HANDOUT / PHILIPPINE RED CROSS-MASBATE CHA

Uma das áreas mais atingidas foi a pequena ilha de Biliran, onde oito pessoas morreram e duas continuam desaparecidas, informou por telefone à AFP Noel Lungay, funcionário provincial responsável pela resposta a catástrofes.

O escritório de proteção civil de Manila relatou anteriormente três outras mortes nas ilhas vizinhas de Masbate e Ticao, incluindo duas pessoas soterradas por uma árvore e um muro derrubados pelos fortes ventos.