Vice-primeira-ministra do Reino Unido renuncia por erro no pagamento de imposto

A vice-primeira-ministra do Reino Unido, Angela Rayner, renunciou nesta sexta-feira, 5, após uma investigação independente concluir que ela não atendeu aos padrões esperados de ministros do governo devido a um erro fiscal na compra recente de uma casa. Rayner, que reconheceu na quarta-feira que não pagou impostos suficientes na compra de um apartamento em Hove, na costa sul da Inglaterra, admitiu que deveria ter buscado conselhos mais específicos, embora tenha enfatizado que o relatório concluiu que ela agiu de boa fé.

"Assumo total responsabilidade por este erro", disse ela, em carta de renúncia ao primeiro-ministro Keir Starmer. "Gostaria de aproveitar esta oportunidade para repetir que nunca foi minha intenção fazer outra coisa senão pagar o valor correto."

Em resposta, Starmer expressou sua tristeza, mas disse que Rayner tomou a decisão certa ao se demitir. "Não tenho nada além de admiração por você e enorme respeito por suas conquistas na política", escreveu Starmer.

A carta manuscrita foi assinada "com os melhores votos e com verdadeira tristeza." Rayner permanecerá como parlamentar no Reino Unido.

Embora o conselheiro independente para padrões ministeriais, Laurie Magnus, tenha concluído que Rayner "agiu com integridade e com um compromisso dedicado e exemplar ao serviço público", ele disse que "com profundo pesar" ela violou o código de conduta dos ministros.

Rayner, de 45 anos, tentou explicar que seus "arranjos de vida complexos" relacionados ao seu divórcio em 2023 e ao fato de que seu filho tem "deficiências ao longo da vida" estavam por trás de sua falha em pagar o imposto apropriado.

Em sua carta de renúncia, Rayner disse que também teve que "considerar o impacto significativo que a pressão contínua da mídia está tendo em minha família." Fonte: Associated Press.