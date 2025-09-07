Vice-presidente da Turquia anuncia que país apresentará seu plano econômico para 2026-2028

O vice-presidente da Turquia, Cevdet Yilmaz, anunciou neste domingo, 7, em publicação no X, que o governo apresentará nesta segunda-feira, 8, o novo Programa de Médio Prazo turco (OVP), plano econômico que traça as metas para os próximos três anos.

Segundo Yilmaz, o documento, elaborado de forma "participativa", abrange o período de 2026 a 2028 e também atualiza, até 2025, os indicadores macroeconômicos "à luz dos acontecimentos no mundo e na Turquia". Ele afirmou ainda que o OVP apresenta as "principais dimensões orçamentárias do período 2026-2028 e compartilha nossa agenda de reformas estruturais".