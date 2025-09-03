Venezuela diz que vídeo de ataque dos EUA a barco no Caribe é feito por IA

Conforme o republicano, 11 pessoas que estavam dentro da embarcação teriam morrido. Truthsocial / @realDonaldTrump / Reprodução

O ministro de Comunicações da Venezuela, Freddy Ñáñez, acusou o governo Trump de utilizar inteligência artificial (IA) na produção de um vídeo que mostra o ataque a uma suposta embarcação venezuelana, nesta terça-feira (2).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito mais cedo que o barco transportava drogas e que 11 pessoas — que estavam na embarcação — morreram na operação.

"Esse tipo de vídeo, frequentemente chamado de deepfake ou vídeo gerado por IA, está se tornando cada vez mais comum. Ele pode ser usado para diversos fins, incluindo entretenimento, desinformação ou expressão artística", escreveu Ñáñez nas redes sociais.

O que disse Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (2) que forças americanas atacaram e eliminaram no Caribe uma embarcação que transportava drogas da Venezuela. Conforme o republicano, 11 pessoas que estavam dentro da embarcação morreram.

— (As forças americanas) atiraram contra uma embarcação (...) que transportava drogas, muitas drogas. Então a eliminamos — disse Trump na Casa Branca.

Donald Trump falou sobre as 11 mortes em post realizado na Truth Social. No texto, ele classificou o grupo de pessoas que estavam na embarcação de "organização terrorista estrangeira". Além disso, Trump disse que o ataque teria acontecido "enquanto os terroristas estavam em águas internacionais transportando narcóticos ilegais com destino aos Estados Unidos".

Nenhum integrante das forças americanas ficou ferido, segundo o presidente norte-americano.

Veja

Na publicação, Trump também colocou um vídeo do momento em que o barco é atacado e explode no mar: