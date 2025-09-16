Animais danificaram o leme da embarcação. Instagram: @Oceaniclounge / Reprodução

Um grupo de orcas "naufragou" um veleiro em Portugal no sábado (13). A embarcação que navegava na Costa de Caparica, na região metropolitana de Lisboa, afundou após ser atingida diversas vezes pelos animais. Veja o vídeo abaixo.

As orcas aparecem nadando nas proximidades do veleiro, por vezes, inclusive, sob a embarcação. O leme do veículo marítimo foi danificado e a água começou a inundar a superfície rapidamente, conforme o g1.

Apesar do susto, as cinco pessoas que estavam a bordo do veleiro foram resgatadas e ninguém ficou ferido.

Presença constante na região

Ainda segundo o g1, apenas em 2025 o encontro entre orcas e embarcações na costa portuguesa se repetiu outras 70 vezes.