Um morto e dois feridos em ataque a centro de detenção de migrantes em Dallas

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após o ataque de um suposto atirador contra um centro de detenção de migrantes em Dallas, Texas, no sul dos Estados Unidos, informou a polícia.

"A investigação preliminar determinou que um suspeito abriu fogo contra um edifício governamental a partir de um edifício adjacente. Duas pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos de tiros. Uma vítima morreu no local. O suspeito faleceu", anunciou a Polícia de Dallas no X.

As autoridades federais afirmaram que o atirador cometeu suicídio. Segundo a imprensa local, os feridos eram pessoas que haviam sido detidas pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE).