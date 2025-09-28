Última coleção de Armani encerra Semana da Moda de Milão

A última coleção de Giorgio Armani, falecido no início de setembro aos 91 anos, será apresentada neste domingo (28) na Semana da Moda de Milão, transformada em uma homenagem final ao seu criador.

O desfile acontecerá na Pinacoteca de Brera, a galeria de arte onde são exibidas mais de 120 criações de Armani de uma exposição comemorativa inaugurada esta semana.

O desfile estava planejado para celebrar o 50º aniversário da marca italiana, mas a morte de Armani o transformou em uma homenagem.

Após o desfile, haverá uma visita à exposição onde peças icônicas de Armani - desde vestidos de tapete vermelho até o célebre traje de Richard Gere em "Gigolô Americano", que catapultou o estilista à fama internacional - são apresentadas ao lado de obras-primas do Renascimento italiano.

A última coleção do criador para sua linha mais acessível, Emporio Armani, já foi apresentada em Milão no início da semana.

O desfile de Giorgio Armani deste domingo marca de fato o encerramento da Semana da Moda de Milão, embora o programa continue até segunda-feira.

Durante a semana, algumas das marcas mais importantes da moda italiana, como Prada, Gucci, Fendi e Dolce & Gabbana, apresentaram suas coleções primavera/verão 2026 na capital lombarda.