UE e Reino Unido confirmam reimposição de sanções ao Irã após violações de acordo nuclear

A União Europeia e os governos de França, Alemanha e Reino Unido anunciaram nesta segunda-feira, 29, a reimposição de sanções contra o Irã em resposta às violações do acordo nuclear de 2015 (JCPOA). Em comunicado, o Conselho da UE afirmou ter decidido "reimpor uma série de medidas restritivas em relação às atividades de proliferação nuclear do Irã", após a reativação das sanções da ONU pelo mecanismo de snapback.

Segundo a Comissão Europeia, braço executivo da UE, as medidas abrangem proibições de viagem para indivíduos, congelamento de ativos de pessoas e entidades e a vedação de transferências financeiras e econômicas aos listados.

Entre as restrições estão também embargos a armas, a importação de petróleo, gás e petroquímicos iranianos, além da proibição de venda de equipamentos-chave para os setores de energia, naval e de software. No setor financeiro, a UE restabeleceu o congelamento de ativos do Banco Central do Irã e de grandes bancos comerciais, bem como restrições a transportes aéreos e marítimos.

Em nota conjunta, os chanceleres de França, Alemanha e Reino Unido reiteraram que "o objetivo fundamental continua sendo que o Irã jamais busque, adquira ou desenvolva uma arma nuclear".

Eles ressaltaram que "desde 2019, o Irã excedeu todos os limites de seu programa nuclear" previstos no JCPOA e que, segundo relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) de 4 de setembro, o país possui hoje "uma quantidade de urânio enriquecido 48 vezes superior ao limite" do acordo, incluindo quantidades significativas de urânio altamente enriquecido sem "qualquer justificativa civil credível".