UE defende Mercosul com concessão para a França

A Comissão Europeia apresentará, na quarta-feira (3), em Bruxelas, o texto do acordo comercial com os países latino-americanos do Mercosul, segundo fontes europeias, com uma concessão sobre os produtos agrícolas a ser negociada com a França, que até agora se opôs ao tratado.

O acordo de livre comércio deve ser aprovado na reunião dos comissários europeus na quarta-feira, primeira etapa formal antes de submetê-lo aos Estados-membros e ao Parlamento Europeu. E deve permitir que a União Europeia exporte mais carros, máquinas e bebidas alcoólicas para Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.

Em contrapartida, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja da América do Sul, com o risco de fragilizar alguns setores agrícolas europeus.

Desde a conclusão das negociações entre UE e Mercosul em dezembro, a França reitera sua oposição ao projeto do tratado, por considerar que é um ameaça para várias de suas cadeias lucrativas como gado, aves, açúcar e biocombustíveis, e exigiu medidas de salvaguarda adicionais.

Segundo duas fontes europeias, a Comissão poderia fazer uma concessão para tentar dar garantias à França: foi negociado um adendo para reforçar cláusulas de salvaguarda para os "produtos agrícolas sensíveis".

Os 27 Estados-membros da UE devem deliberar e, em seguida, votar sobre este projeto de texto já finalizado.

O Parlamento Europeu deverá se pronunciar por meio de uma votação plenária.

O acordo tem duas partes, uma política e outra comercial, e a França não poderia bloquear sozinha o segmento comercial.

Se a ratificação fracassar, deverá então obter o veto ou a abstenção de pelo menos quatro membros que representem pelo menos 35% da população da UE.

A Comissão Europeia e os apoiadores, como a Alemanha, destacam, por sua vez, a necessidade de saídas para os exportadores europeus, sobretudo com o retorno de Donald Trump à Casa Branca e as tarifas alfandegárias dos Estados Unidos sobre uma série de produtos do bloco.