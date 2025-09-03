UE considera que encontro entre Xi, Putin e Kim desafia a ordem internacional

A reunião em Pequim dos líderes chinês, Xi Jinping; russo, Vladimir Putin e norte-coreano, Kim Jong Un, é um "desafio direto à ordem internacional", declarou nesta quarta-feira (3) a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas.

Este encontro não apenas envia "sinais antiocidentais, mas também representa um desafio direto ao sistema internacional baseado em normas, e não se trata apenas de um símbolo", afirmou.

"A guerra da Rússia na Ucrânia conta com o apoio da China. São realidades às quais a Europa deve enfrentar", prosseguiu a ex-primeira-ministra da Estônia, em Bruxelas.

Kallas chamou a Europa a desempenhar seu papel no cenário internacional. "China e Rússia falam sobre empreender juntos mudanças nunca antes vistas em um século" na arquitetura mundial de segurança, destacou.

O presidente chinês, Xi Jinping, seu homólogo russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, participaram juntos nesta quarta-feira em Pequim de um gigantesco desfile com aparência de demonstração de força militar e diplomática. Na ocasião, Xi Jinping apresentou seu país como "imbatível".

Neste período de fortes tensões geopolíticas, a Europa deve "construir seu poder para participar como um ator de pleno direito", acrescentou Kallas.

Gaza é um "exemplo de situação na qual não usamos nosso poder geopolítico por falta de unidade", insistiu, fazendo um apelo aos 27 para juntos mostrar "coragem política".