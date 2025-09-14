Ucrânia reivindica dois ataques contra rede ferroviária na Rússia

A Ucrânia foi responsável por duas operações de sabotagem neste fim de semana contra a rede ferroviária russa, que deixaram pelo menos três mortos, informou neste domingo (14) uma fonte do serviço de inteligência militar ucraniano (GUR).

Em uma mensagem transmitida à AFP, esta fonte anônima afirmou que o GUR, em cooperação com unidades do exército, realizou o ataque de sábado na região russa de Oriol, bem como outro neste domingo em Leningrado.

Dois trens descarrilaram na manhã deste domingo em áreas distintas da região de Leningrado, anunciou o governador regional, Alexander Drozdenko, no Telegram.

O GUR reivindicou apenas um desses dois incidentes e indicou que, por volta das 2h30 da madrugada deste domingo, explodiu um trecho da ferrovia entre as cidades de São Petersburgo e Pskov.

Segundo o governador russo, este incidente provocou o descarrilamento de um trem de mercadorias que transportava 15 vagões-tanque vazios, sem deixar vítimas, enquanto o GUR afirma que os tanques foram "destruídos com o seu combustível".

A mídia russa publicou imagens que mostram vários tanques tombados ao lado da ferrovia.

Na mesma região, outro descarrilamento causou a morte do maquinista do trem neste domingo, perto da estação Semrino, no distrito de Gachina, segundo o governador regional.

No sábado, foi relatada uma explosão em um trecho da ferrovia a mais de 800 quilômetros dali, na região russa de Oriol.

Segundo as autoridades, o ocorrido causou a morte de três militares da Rosgvardia, a Guarda Nacional russa.

O GUR afirmou ter realizado esta operação para "perturbar" a conexão entre as cidades de Oriol e Kursk e indicou que os militares mortos foram enviados ao local após a descoberta de minas por funcionários da ferrovia russa.

A rede ferroviária da Rússia foi afetada em várias ocasiões por descarrilamentos, explosões e incêndios desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Kiev, ao reivindicar atos de sabotagem, afirma que a Rússia utiliza sua rede ferroviária para transportar tropas e levar combustível para suas forças militares na Ucrânia.