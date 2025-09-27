Tumulto em comício eleitoral de ator na Índia deixa ao menos 31 mortos, dizem autoridades

Um tumulto em um comício eleitoral no sul da Índia neste sábado, 27, deixou ao menos 31 mortos, além de outros feridos, de acordo com informações das autoridades locais.

O comício foi do popular ator e político indiano Vijay, no Estado de Tamil Nadu. Um parlamentar do Estado, V. Senthil Balaji, afirmou a repórteres que "até agora, 31 pessoas morreram na debandada". Ele também acrescentou que quase 60 pessoas ficaram feridas e foram levadas a um hospital.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, lamentou o ocorrido em publicação em uma rede social. "O lamentável incidente durante um comício político em Karur, Tamil Nadu, é profundamente triste. Meus pensamentos estão com as famílias que perderam seus entes queridos. Desejo-lhes força neste momento difícil. Rezo pela rápida recuperação de todos os feridos", afirmou.

O ator Vijay tem uma longa carreira no cinema indiano, mas anunciou sua aposentadoria no ano passado para se dedicar à política e fundar um partido. Ele concorre às eleições estaduais no Estado de Tamil Nadu.