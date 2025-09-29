Tufão Bualoi deixa ao menos 35 mortos no Vietnã e nas Filipinas

A passagem do tufão Bualoi pelas Filipinas e pelo Vietnã deixou pelo menos 35 mortos, informaram nesta segunda-feira (29) as autoridades dos dois países do sudeste asiático. Depois de atingir as Filipinas na semana passada, a tempestade passou pelo Vietnã no domingo (28) com ventos de 130 km/h, que arrancaram telhados e derrubaram postes de energia elétrica.

O tufão, o 10º a atingir o Vietnã neste ano, provocou as mortes de pelo menos 11 pessoas e deixou 20 desaparecidos, informaram as autoridades nesta segunda-feira. Nas Filipinas, onde 400 mil pessoas abandonaram as suas casas na última semana devido à passagem do tufão, uma fonte da defesa civil atualizou nesta segunda-feira o número de mortos de 11 para 24.

Na região central do Vietnã, as ruas estavam repletas de objetos lançados pela tempestade.

— O vento levou o meu telhado, que depois caiu, quebrando tudo — disse Trinh Thi Le, um morador de 71 anos da província central de Quang Tri, ao jornal oficial Tuoi Tre.

As autoridades de três províncias vietnamitas explicaram à AFP que a tempestade danificou e destruiu milhares de casas e estabelecimentos comerciais. Mais de 53 mil pessoas abandonaram as suas casas no país, segundo o ministério do meio ambiente, e as escolas suspenderam as aulas nas províncias afetadas.