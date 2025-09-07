Trump volta a atacar energia renovável e diz que países com turbinas eólicas estão 'mortos'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o uso de energia renovável em publicação na Truth Social. O republicano escreveu que é um "fenômeno incrível" que "qualquer país que dependa de turbinas eólicas está MORTO". Segundo ele, os custos de energia nesses locais "dispararam e suas populações estão irritadas".

Na postagem, Trump afirmou ainda que as turbinas eólicas "estão 'matando' muitos políticos ruins que estão perdendo seus cargos por causa delas". O ataque às fontes renováveis tem sido recorrente no discurso do presidente. Em 20 de agosto, também na Truth Social, ele escreveu que os EUA não irão aprovar turbinas eólicas nem energia solar, que chamou de "golpe do século". "Os dias de estupidez acabaram nos EUA!!!", disse na ocasião.