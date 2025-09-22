Trump usa funeral de ativista para defender sua agenda e ameaçar oponentes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu discurso hoje, 21, no funeral do ativista de direita e seu apoiador, Charlie Kirk, em Glendale, Arizona, para reforçar sua agenda política. Trump disse que as últimas palavras de Kirk para ele foram: "Por favor, salve Chicago". "E nós vamos fazer isso, nós vamos salvar Chicago de uma criminalidade horrível", declarou o presidente. Trump afirmou que Kirk, fundador do movimento conservador Turning Point USA, assassinado no dia 10, cresceu nos subúrbios de Chicago.

O presidente norte-americano tem ameaçado cidades e Estados administrados por adversários com intervenção federal na segurança pública, alegando necessidade de combater a criminalidade. Fez isso recentemente em Washington, capital, e afirmou que o próximo alvo será Memphis, no Tennessee. "Mas nós vamos para Chicago, e teremos Charlie Kirk em mente quando formos", afirmou.

Trump aproveitou para alardear um anúncio que pretende fazer amanhã, 22, junto com o secretário de Saúde e Serviços Humanos do País, Robert Kennedy Jr., e do administrador dos Centros para o Medicare e Madicaid, programas de atenção à saúde dos EUA, Mehmet Oz. "Amanhã nós faremos um dos maiores anúncios da história medica de nosso país", disse. "Eu acho que nós encontramos a resposta para o autismo", disse ele, sem dar mais detalhes.

O mandatário norte-americano aproveitou ainda para destacar o que ele vê como realizações de seu governo, como as tarifas de importação imposta a vários países, que, segundo ele, têm impulsionado a arrecadação. "As tarifas estão nos fazendo ricos de novo", afirmou. Sem citar nomes, Trump ainda comemorou o cancelamento de programas que o criticam, como o de Jimmy Kimmel, suspenso na semana passada pela rede ABC.