Trump sugere que Ucrânia poderia avançar além das fronteiras originais em conflito com Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que a Ucrânia poderia não apenas recuperar todo o território perdido para a Rússia, mas também avançar além das fronteiras originais. "A Ucrânia poderia recuperar seu país em sua forma original e, quem sabe, talvez até ir além disso!", escreveu em publicação na Truth Social nesta terça-feira, ao afirmar que Kiev teria condições de vencer o conflito contra os russos com apoio europeu.

Trump argumentou que, diante do cenário militar e econômico, "a Ucrânia, com o apoio da União Europeia (UE), está em posição de lutar e VENCER toda a Ucrânia de volta em sua forma original". Ele acrescentou que, com "tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa e, em particular, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)", restaurar as fronteiras de antes da guerra "é uma opção".

Na publicação, o republicano descreveu a Rússia como um "tigre de papel" e disse que Moscou enfrenta "GRANDE problema econômico". Ele afirmou que a guerra, iniciada há três anos e meio, deveria ter levado "menos de uma semana para ser vencida por uma verdadeira potência militar". Trump disse ainda que o conflito vem pressionando a economia russa, com "longas filas" para abastecimento de gasolina e crescente gasto estatal em esforços militares.

"De qualquer forma, desejo o bem aos dois países. Continuaremos a fornecer armas à Otan para que a Otan faça o que quiser com elas. Boa sorte a todos!", concluiu Trump.