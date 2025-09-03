Trump, sobre combate às drogas: Venezuela tem sido um dos piores atores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 3, que a Venezuela tem sido um dos piores atores no combate às drogas, ao justificar o ataque letal a um navio venezuelano na terça-feira, em vez de interditar a embarcação e capturar os supostos traficantes.

Trump disse que o ataque levaria os traficantes de drogas a pensar duas vezes antes de tentar transportar drogas para os EUA.