Trump reitera apelo para que Otan e Europa interrompam compra de petróleo da Rússia

Reiterando o apelo para que países europeus deixem de comprar petróleo da Rússia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou a dependência energética como um "grande problema". Segundo ele, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) também deveria suspender a aquisição de óleo russo, a fim de pressionar Moscou a encerrar a guerra na Ucrânia.

"Volodimir Zelenski e Vladimir Putin se odeiam. Eu provavelmente terei de participar de uma eventual reunião entre os dois", disse o republicano a jornalistas na Casa Branca nesta terça-feira, 16, acrescentando que o líder ucraniano terá de aceitar um acordo de paz para alcançar um cessar-fogo.

Gaza

Ao comentar a situação em Gaza, Trump voltou a afirmar que o Hamas terá "grandes problemas" caso use reféns como escudos humanos. Na segunda, 15, ele já havia abordado o tema em publicação na Truth Social.

Sobre a Venezuela, o americano acusou o presidente Nicolás Maduro de enviar drogas e criminosos para os Estados Unidos. "Ele precisa parar de mandar presidiários para cá", declarou.