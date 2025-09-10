Trump reconhece que 'Rússia está violando o espaço aéreo da Polônia'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu nesta quarta-feira (10) que drones russos estavam "violando" o espaço aéreo da Polônia, membro da Otan, em uma publicação nas redes sociais.

"O que há com a Rússia violando o espaço aéreo da Polônia com drones? Lá vamos nós!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. A Casa Branca anunciou que ele falará em breve com seu homólogo polonês, Karol Nawrocki.

Trump alertou no fim de semana que estava disposto a impor mais sanções a Moscou por sua guerra na Ucrânia, após expressar uma frustração crescente com o presidente russo, Vladimir Putin.

Mas o líder republicano evitou diversas vezes criticar diretamente Putin, a quem recebeu para uma cúpula no Alasca em agosto.

"O presidente Trump e a Casa Branca estão acompanhando os relatórios vindos da Polônia, e há planos para que o presidente Trump fale hoje com o presidente Nawrocki", disse à AFP um funcionário da Casa Branca sob condição de anonimato.

A Polônia disse que seu espaço aéreo foi violado 19 vezes por drones russos e que pelo menos três drones foram derrubados durante a noite depois que Varsóvia e seus aliados da Otan ordenaram a decolagem de aviões de combate.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, disse que seu país havia reunido outros membros da Otan para conversações urgentes e alertou que a situação estava se aproximando de um "conflito aberto".

A União Europeia alertou que a Rússia estava tentando "testar a unidade" dos aliados ocidentais.

O Ministério da Defesa da Rússia negou ter agredido a Polônia e o Ministério das Relações Exteriores acusou Varsóvia de disseminar "mitos" para escalar a guerra na Ucrânia, que começou em 2022 com a invasão em grande escala de Moscou.