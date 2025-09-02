Trump fala pela primeira vez sobre sua condição de saúde após boatos de que estaria morto

Donald Trump negou rumores sobre seu estado de saúde. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou os rumores sobre sua saúde, que durante dias circularam nas redes sociais. Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca nesta terça-feira (2), o republicano classificou as especulações de que estaria doente como “notícias falsas”

— Não vi isso — respondeu Trump, aos 79 anos, quando um jornalista comentou sobre os rumores generalizados nas redes sociais, de que ele estaria com problemas de saúde.

Após vários dias sem aparecer diante da imprensa, alguns usuários chegaram até a sugerir que o mandatário havia morrido.

Trump, que costuma se gabar de ter uma saúde de ferro, é a pessoa de maior idade a ser eleita presidente dos Estados Unidos.

Entenda

Trump já foi visto em diversas ocasiões com hematomas visíveis na mão direita. SAUL LOEB / AFP

Em julho, a Casa Branca afirmou que os hematomas visíveis na mão direita de Trump se deviam a uma "irritação" causada pelos "frequentes apertos de mão" e ao uso de aspirina como parte de um tratamento cardiovascular padrão.

Além disso, indicou que suas pernas estavam inchadas devido a uma insuficiência venosa crônica, uma condição venosa benigna e comum. Essa condição implica em danos nas veias das pernas que impedem o fluxo sanguíneo adequado.

O médico presidencial, Sean Barbabella, afirmou em uma carta publicada pela Casa Branca na época que Trump "se mantém em excelente estado de saúde".

Saúde presidencial

A saúde dos presidentes sempre foi tema de interesse e discussão nos Estados Unidos. Mas com a eleição de Joe Biden em 2020 e de Trump em 2024, ambos com quase 80 anos, a questão ganhou uma nova dimensão.

Trump afirmou que os democratas encobriram o deterioramento mental e físico de seu predecessor, que tinha 82 anos quando deixou o cargo em janeiro.