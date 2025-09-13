Trump propõe "sanções severas" à Rússia, sob exigência de que membros da Otan parem de comprar petróleo do país

Durante sua campanha para presidência, Trump chegou a prometer acabaria com a guerra em 24 horas. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar disposto a impor "sanções severas" contra a Rússia, mas condicionou a medida ao apoio integral dos países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Em uma carta, divulgada neste sábado (13) por meio da sua rede social, a Truth Social, Trump criticou a compra de petróleo russo por alguns aliados e sugeriu tarifas elevadas contra a China como forma de acelerar o fim da guerra na Ucrânia.

Segundo ele, as compras de petróleo russo por países da Otan "enfraquecem enormemente" a posição de negociação do bloco. Trump ainda declarou que só adotará novas sanções se todos os membros pararem de importar energia da Rússia e aplicarem tarifas de 50% a 100% sobre produtos chineses.

"Estou pronto para impor sanções severas à Rússia quando todas as nações da OTAN tiverem concordado e começado a fazer o mesmo, e quando todas as nações da OTAN PARAREM DE COMPRAR PETRÓLEO DA RÚSSIA", disse o presidente norte-americano.

"Como vocês sabem, o compromisso da OTAN com a VITÓRIA tem sido muito menos que 100%, e a compra de petróleo russo, por alguns, tem sido chocante! Isso enfraquece enormemente sua posição de negociação e poder de barganha sobre a Rússia", completou Trump.

Negociações dos EUA para cessar-fogo

Durante sua campanha para presidência, Trump disse que poderia acabar com a guerra em 24 horas. Porém, na sexta-feira (12), alegou que a situação estava mais complicada do que ele esperava.

Em meio as negociações com a Rússia, chegou a ameaçar cortar o fornecimento de armas à Ucrânia.

Trump já chamou Vladimir Putin de "gênio", enquanto culpava a Ucrânia pela guerra e humilhava seu presidente diante da imprensa mundial.

Depois de uma reunião com o chefe da Otan em 14 de julho,disse estar "decepcionado" com o líder russo, que ignorou seus apelos pela paz, enviou mais soldados para o campo de batalha e lançou uma chuva de mísseis sobre as cidades ucranianas.