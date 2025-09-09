Trump propõe à UE impor tarifas a China e Índia para pressionar Putin

Os Estados Unidos estão dispostos a ampliar as tarifas contra os compradores de petróleo russo se a União Europeia tomar medidas similares, para assim reduzir as receitas que Moscou precisa para a guerra na Ucrânia, disse nesta terça-feira (9) à AFP um funcionário americano.

O presidente Donald Trump propôs tarifas entre 50% e 100% a países como China e Índia, durante uma reunião de altos funcionários americanos e europeus sobre essas possíveis medidas contra a Rússia, segundo a fonte, que não quis dar mais detalhes.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, recebeu entre segunda e terça-feira uma delegação europeia, em particular o responsável pelas sanções da UE, David O'Sullivan.

Washington promove a implementação de tarifas alfandegárias direcionadas aos compradores de petróleo da Rússia. Os EUA já aplicaram a medida contra a Índia e querem estender para a China.

"A fonte de financiamento da máquina de guerra russa são as compras de petróleo por parte da China e da Índia. Se não atacarmos a fonte desse financiamento, não podemos deter a guerra. E isso é o que buscamos fazer", afirmou à AFP uma autoridade americana.

Segundo essa fonte, o presidente americano está "pronto para fazer isso, mas acha que a UE deve fazer o mesmo", uma mensagem transmitida aos representantes europeus, insistindo que, se Bruxelas estiver disposta a alinhar-se com as tarifas, Washington agirá.

Quando perguntaram a Trump no domingo na Casa Branca se estava disposto a lançar uma nova fase de sanções contra a Rússia, ele respondeu: "Sim, estou".

Por sua vez, Bessent já havia afirmado no mesmo dia que os Estados Unidos estavam "prontos para aumentar a pressão" sobre a Rússia a fim de acabar com a guerra na Ucrânia, chamando a UE a fazer o mesmo.

Em paralelo, o presidente republicano afirmou por meio de sua rede Truth Social que as negociações com a Índia para "resolver a questão das barreiras comerciais" entre os dois países continuam.

"Tenho certeza de que não haverá nenhuma dificuldade para chegar a uma conclusão satisfatória" para ambos, declarou Trump em sua mensagem.