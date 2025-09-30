Trump pede aceleração em produção militar e diz que EUA têm 'melhores equipamentos nucleares'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfatizou, nesta terça-feira, 30, a necessidade de ampliar a produção militar do país ao afirmar que é preciso "fazer equipamentos militares mais rapidamente. Já fazemos os melhores do mundo, mas precisamos fazer mais rápido".

O republicano pontuou que já pediu às empresas do setor que acelerem a fabricação. Trump destacou ainda que, embora "espere nunca ter que usá-los", os EUA dispõem "dos melhores equipamentos nucleares do mundo".